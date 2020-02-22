Vedat Dalokay Hali esnafına teşekkür etti

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Valisi Mahmut Demirtaş, sıkça gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek sürdürdü. Adana Kabzımallar Esnaf Odası idare binasında Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, ilgili yetkililer ve hal esnafı ile toplantı gerçekleştirildi. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Vali Demirtaş'ın bizleri ziyaret ederek sorunlarımızı yerinde gözlemlediği ve esnafımıza vermiş olduğu desteklerden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Toplantının ardından sebze hali esnafını işyerlerinde ziyaret ederek talep ve beklentilerini dikkatle dinleyen Vali Mahmut Demirtaş, sebze halinin sadece üreticiden temin edilen ürünlerin tüketiciye arz edilen alanlar olmasının yanında alın teri ile yetiştirilen ürünlerin piyasaya geciktirilmeden sürülmesi açısından da önemli olduğunu belirterek esnaftan piyasa hakkında bilgi aldı. Vali Demirtaş, Elazığ'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için Adana Kabzımallar Odası ve hal esnafı tarafından bağışlanan 3 TIR dolusu sebze ve meyve içinde esnafa teşekkür etti.