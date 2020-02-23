Adana’da büyük heyecan son buldu

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullar arası Step Aerobik müsabakaları ve Küçükler Tenis Turnuvası sona erdi. Step aerobik cimnastik müsabakaları Yüreğir Spor Salonu'nda gerçekleşirken küçükler tenis turnuvası Adana Tenis Dağcılık Spor Kulübü Tesislerinde yapıldı. Veliler ile sporseverler etkinliklere büyük ilgi gösterdiler. GENÇLIK ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları sorumlusu Ramazan Bahadır, "Cimnastik tüm spor branşlarının temelini oluşturuyor. Antrenman çalışmalarındaki fizyolojik gelişmelerin ana unsuru cimnastik sporudur. Buradan Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki müsabakalarda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.