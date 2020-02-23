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Bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Niğde'de iki arkadaş arasında tartışma ile başlayan kavga hastanede ölümle bitti. Olay Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. U.D. (27) adlı kişi arkadaşı M.A. (33)'nın evinde birlikte eğlenirken bir anda aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle U.D. yanındaki bıçakla M.A.'yı defalarca bıçakladı. M.A. yaralı olarak bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin yetkililere haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.A. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı
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