BUGÜN NELER OLDU

Diyanetişleri Başkanlığınca yarıyıl tatilinde Türkiye genelinde uygulanan "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" projesi kapsamında, yarı tatili süresince namazlarını camide kılan çocukların katıldığı bilgi yarışması yapıldı. Erdemli Müftüsü Dr. Hayri Erenay, Diyanet İşleri Başkanlığının başlatmış olduğu "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" projesini Erdemli'de faaliyete geçirdiklerini açıkladı. Amacımız yavrularımızın namaza ve camiye yakın olmalarını, namazlarını camide cemaatle kılmalarını sağlamak olduğunu belirten Erenay, "Başkanlığımızın başlatmış olduğu etkinlik çerçevesinde çocuklarımız camilerimizde temel dini bilgileri, namaz kılmayı, cami adabı gibi bir Müslüman'ın bilmesi gereken temel bilgileri öğrenmeye çalıştılar. Bilgi yarışmamıza ilçemizdeki 37 camiden öğrencilerimiz katıldı. Camilerimize devam eden çocuklarımızdan din görevlilerimiz tarafından belirlenen çocuklarımızla yaptığımız bu bilgi yarışmasındaki amacımız çocuklarımızı motive etmek, camilerimize yakın tutmaktır. Bu yarışmaya katılan öğrencilerimizin hepsi bize göre birinci'' dedi.