Ceyhanlı muhtarların sorunlarını dinlediler

AKParti Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi. Ceyhan Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma ve istişare toplantısına AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Ay, İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, İlçe Koordinatörü İsa Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Dernek Başkanı Eren Ulaş mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Başkanı Mehmet Ay ve parti yöneticileri, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının dilek ve temennilerini dinledi, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden görüş alışverişinde bulundu. Dernek Başkanı Eren Ulaş'a yeni görevinde başarı dileyerek sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Ay, "Muhtarlık özveri isteyen gönüllülük esasına dayalı bir meslektir. Hiçbir geliri olmadan, mahallesi ve ili adına hizmet veren muhtarlarımız maalesef bugüne kadar hak ettiği ilgiyi, değeri görmüyordu. Uzun bir aradan sonra nihayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlı davranışı karşısında muhtarlarımız hatırlanmış, külliyede üst üste yaptığı toplantılarla muhtarların bir anda Türkiye gündemine gelmesine vesile olmuştur" dedi.

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