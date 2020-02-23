Ekin 10 yaşında eve hapsoldu

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana'da, genetik rahatsızlığı nedeniyle bacağında açık yaralar oluşan ve ayağında kangren meydana gelen 10 yaşındaki Ekin Kaytan 1,5 yıldır evinden dışarı çıkamıyor. Bacağında çıkan bir sivilceden dolayı ailesi tarafından götürüldüğü hastanede nadir görülen deri hastalığı "piyoderma gangrenozum" tanısı konulan ve bacaklarındaki birçok damarın olmadığı tespit edilen Ekin, yürüme yetisini kaybederek yatağa mahkum oldu. Kangren dolayısıyla her geçen gün siyahlaşan ayak parmaklarından biri alınan, diğerlerini kaybetmemek için hiperbarik oksijen tedavisi verilen çocuğun, bacağında çıkan açık yaralar nedeniyle hayatı adeta kabusa döndü. Maddi imkansızlıkları dolayısıyla tedavisini mahalle sakinlerinin aralarında topladıkları paralarla sürdürebilen Ekin'in ailesi destek bekliyor.