Haksız kazanca izin mi veriyor?

Mersin Süs Bitkileri ve Fidancılık Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ahmet Timuçin, Mezitli'de bulunan ruhsatsız, maliye kayıtsız bitki ve çiçek satışı yapan yerlere isyan etti. Mezitli Belediyesi brandası altında, satış yapan ruhsatsız, kayıtsız kişilere Mezitli Belediyesi'nin de göz yummasına anlam veremediğini belirten Timuçin, "Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bu yerlerden şikayetçiyiz. Bu yerlerin işyerlerinin çalıştırılması için Tarım İl Müdürlüğü'nden alınan üretici belgesi gerekli. Vergi kayıt olması gerekli. Ayrıca üreticiyse teknik eleman olması gerekmektedir. Bu şekilde bir haksız kazanç bizim üyelerimiz mağdur oluyor" dedi. Timuçin, "Biz kooperatif olarak üyelerimizin hakkını aramak zorundayız. Bu yerlerde Mezitli Belediyesi adı altında satış yapılmakta. Üretici ve satıcı üyelerimiz zarara uğramaktadır. Seyyar satıcıları yönelik böyle bir uygulama yapıldığını duyduk. Fakat bizlerle işbirliği içerisine girilmesi, görüş alışverişinde bulunulması gerekli diye düşünüyoruz. Vergisi yok, harcaması yok fiyatlarda oynamalar yaparak, bizim üyelerimizi zor durumda bırakılıyor. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu. Kooperatif üyesi Hüseyin Akbaş CİMER'e suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Mersin Mezitli ilçesinde süs bitkileri ve fidan üreticisiyim. CHP'li Belediye Başkanı Neşet Tarhan kendi yandaşları beş, altı kişiye Cengiz Topel Caddesi üzerinde süs bitkisi ve fidan satışı yaptırmaktadır. Bu yandaşları hiçbir yere kaydı yoktur. Süs bitkisi ve fidan satış belgesi de yok. Dışarıdan alım satım yapmaktadır. Devlete vergi ve KDV ödemeyerek ekonomik olarak zarar veriyorlar. Bizim gibi maliye kaydı olan vergisini veren, yanında çalıştırdığı işçilerin sigorta primlerini ödeyen biz üreticileri mağdur ediyor. Bizler, devletine ve milletine bağlı olan kişilerin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" dedi. Mezitli Belediyesi'nin CİMER'e cevap olarak, 'CİMER'e yapmış olduğunuz başvuru ile ilgili müdürlüğümüzce incelenmiş olup, yazıda bahse konu olan faaliyetin özel mülkiyet içerisinde yapıldığı ve belediyemizle bir ilgisi olmamaktadır' diye yazı gönderdiğini belirten Hüseyin Akbaş, "Madem belediye ile alakası yok. Gerekli denetimleri yapmak için neyi bekliyorlar" dedi.

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