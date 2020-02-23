Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hatay nefes aldı

Hatay nefes aldı

Deplasman galibiyetininin sevincini yaşayan bordo-beyazlılarda , “Bu 3 puan çok kıymetli” dedi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Hatay nefes aldı
TFF 1. Ligi'nin lideri Hatayspor, Eskişehirspor galibiyeti ile kendine geldi. İstenmeyen sonuçların ardından teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayıran bordo-beyazlılar, yeni teknik direktörleri Mehmet Altıparmak'ın önderliğinde Eskişehir maçı karşısında deplasmanda kazanarak kötü gidişe 'dur' dedi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, ligde 11 final maçlarının kaldığını söyleyerek, "Güzel bir futbol sergiledikleri için oyuncularını kutluyorum. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Özellikle rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı haftada Eskişehirspor maçındaki 3 puan bizim için çok önemliydi" dedi.

GALİBİYETİ ÇOK İSTEDİK
Galibiyeti çok istediklerini söyleyen Altıparmak, "Direkten dönen toplarımız, çok net pozisyonlarımız var. Üç puanı da hak etti. Gol son dakikalarda geldi ama maçın geneline baktığınızda hakikaten bir Hatayspor vardı" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay nefes aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN