Hatay nefes aldı

ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ

TFF 1. Ligi'nin lideri Hatayspor, Eskişehirspor galibiyeti ile kendine geldi. İstenmeyen sonuçların ardından teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayıran bordo-beyazlılar, yeni teknik direktörleri Mehmet Altıparmak'ın önderliğinde Eskişehir maçı karşısında deplasmanda kazanarak kötü gidişe 'dur' dedi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, ligde 11 final maçlarının kaldığını söyleyerek, "Güzel bir futbol sergiledikleri için oyuncularını kutluyorum. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Özellikle rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı haftada Eskişehirspor maçındaki 3 puan bizim için çok önemliydi" dedi.Galibiyeti çok istediklerini söyleyen Altıparmak, "Direkten dönen toplarımız, çok net pozisyonlarımız var. Üç puanı da hak etti. Gol son dakikalarda geldi ama maçın geneline baktığınızda hakikaten bir Hatayspor vardı" şeklinde konuştu.