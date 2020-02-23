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Makinist evinde nostalji yaşıyor

’da gönüllü sinema makinistliği yapan , biriktirdiği yüzlerce film, binlerce afiş ve sinema makineleriyle müzeye dönüştürdüğü evinde, sinemaseverleri ağırlıyor

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Makinist evinde nostalji yaşıyor
Adana'da yaklaşık 15 yıl gönüllü sinema makinistliği yapan Sabri Şenevi, küçük yaşlardan bu yana biriktirdiği yüzlerce film, binlerce afiş ve sinema makineleriyle müzeye dönüştürdüğü evinde, ziyaretçilerine nostaljik filmler izleterek adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. Merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Sabri Şenevi'nin beyaz perdeye olan tutkusu, 5 yaşındayken babasıyla gittiği yazlık sinemayla başladı. Bu süreçte sinema çöplüklerine atılan film ve afişleri toplayarak biriktiren Şenevi, 17 yaşına geldiğinde yazlık sinemada gönüllü makinistlik yapmasının yanı sıra koleksiyonu için yeni materyaller toplamayı sürdürdü. Makinistlik yaptığı 15 yılda çok sayıda film ve afişi arşivine kazandıran Şenevi, evinin zemin katını 2011 yılında sinema evine dönüştürmeye karar verdi. Şenevi, koleksiyonundaki 4 film makinesi, 260 makara film ve yaklaşık 25 bin dijital film ile 10 bin film afişi arşiviyle 8 yılda müzesini oluşturdu. Kendi adını verdiği müzede ziyaretçilerine eski makinelerle ücretsiz olarak nostaljik filmler izleten Şenevi, gazoz ve patlamış mısır ikramıyla da gönülleri kazanıyor. Şenevi, sinemayla ilk kez 5 yaşında izlediği "Tarzan" filmiyle tanıştığını söyledi.

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Makinist evinde nostalji yaşıyor
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