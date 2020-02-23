Öğrenciler uçakla Başkente uğurlandı

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KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

ahramanmaraş'taöğrenciler, 'Başkenti Görmeyen Kalmasın etkinliği kapsamında uçakla Ankara'ya gönderildi. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ve Anadolujet'in katkılarıyla başlayan etkinlikle ilk kafile, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan yolcu edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kendi gençlik dönemlerinde imkanların kısıtlı olduğunu ifade etti. Hiç uçağa binmeyen ve Ankara'yı görmeyen gençleri Ankara'ya uğurladıklarını belirten Güngör, "40 öğrencimiz ve iki öğretmenimiz nezaretinde 11 grup halinde bunu devam ettireceğiz. Bu uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz öğrencilerin gezerek ve görerek öğrenecekleri bilgilerin kitaplardan daha az olmadığını söyledi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ise uygulamadan öğrenciler adına oldukça mutlu olduklarını belirtti. Ankara'ya giden öğrenciler, Feza Gürsoy Bilim Merkezi, Birinci Meclis Cumhuriyet Müzesi, Anıtkabir, MTA Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Panoramik Gezi ve Millet Camisi'ni ziyaret edecek.