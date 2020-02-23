Özülkü: Adana Türkiye’nin gözbebeği

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

ÖzülküŞirketler grubu, Metropol Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özülkü, SABAH'ı ziyaret etti. Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'a çalışmaları hakkında bilgi veren Özülkü, Adana'ya değer katmaya devam edeceklerini belirtti. Yaptığı yatırımlarla bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan Bülent Özülkü, "Son olarak Adana'ya DoubleTree by Hilton'u kazandırdık. Özülkü ailesi olarak Adana'dan kazandığımızı yine Adana'ya yatırım olarak veriyoruz. Adana toprakları gibi zengin bir şehir. Kentimizin büyümesi hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımız sürecek" dedi.