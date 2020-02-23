Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Özülkü: Adana Türkiye’nin gözbebeği

Özülkü: Türkiye’nin gözbebeği

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Özülkü: Adana Türkiye’nin gözbebeği
Özülkü Şirketler grubu, Metropol Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özülkü, SABAH'ı ziyaret etti. Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'a çalışmaları hakkında bilgi veren Özülkü, Adana'ya değer katmaya devam edeceklerini belirtti. Yaptığı yatırımlarla bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan Bülent Özülkü, "Son olarak Adana'ya DoubleTree by Hilton'u kazandırdık. Özülkü ailesi olarak Adana'dan kazandığımızı yine Adana'ya yatırım olarak veriyoruz. Adana toprakları gibi zengin bir şehir. Kentimizin büyümesi hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımız sürecek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özülkü: Adana Türkiye’nin gözbebeği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN