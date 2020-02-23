Polis soyguncuları eksik evrak var diyerek yakaladı

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dana'da1'i çocuk 5 kişi soygun yapmaya karar verdi. Planı yapan soyguncular tanınmamak için yüzlerine kar maskesi taktıktan sonra 2 pompalı tüfekle birlikte markete girdi. İş yeri sahibini ölümle tehdit eden zanlılar 4 bin 500 lira para, 120 paket sigara ve bir diz üstü bilgisayarı alıp kiraladıkları otomobille kaçtı. Çevredeki 100 güvenlik kamerasını izleyen polis, plakası sökülmüş beyaz renkli otomobili camına takılı olan rüzgarlıktan tespit ederek arabanın kiralık olduğunu belirledi. Ekipler, soyguncuları oto kiralama şirketinin sahibine "Eksik evrak var" diye geri çağırttırarak yakalandı. Olay 19 Şubat'ta Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39039 sokakta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, K. E. (20), A.A.T. (19), M.E.S. (19), E.Y. (18) ve E.S. soygun yapmaya karar verdi. Hasan Özkaya'ya ait olan marketi soymaya karar veren 5 zanlı daha sonra soygunu nasıl yapacaklarını plandı. Yanlarına kar maskesi ve 2 pompalı tüfek alan şüpheliler, plakasını söktükleri aracı ara bir sokakta park ederek yaya yürüyerek markete gitti. Ellerinde pompalı tüfekle markete giren soyguncular iş yeri sahibine silahı doğrultarak "Hareket etme yoksa seni öldürürüz. Canını seviyorsan akıllı dur" diyerek tehdit ettikten sonra soyguna başladı. Markettin kasasından 4 bin 500 lira para, 120 paket sigara ve 1 diz üstü bilgisayar çalan soyguncular daha sonra ara sokağa park ettiği otomobile binerek kayıplara karıştı. Ölümle tehdit edilen Hasan Özkaya, hemen polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.Çevredeki 100 güvenlik kamerasını izleyen polis zanlıların plakasız beyaz bir otomobille kaçtığını tespit etti. Aracın kime ait olduğunu belirlemek isteyen ekipler görüntüleri dikkatli inceleyince otomobilin camında rüzgarlık olduğunu belirledi. Otomobilin kiralık olabileceği ihtimalini değerlendiren gasp dedektifleri Adana genelinde aynı marka, model ve renkte bulup rüzgarlık takılmış olan kiralık araçların listesini çıkardı. Kent genelinde 13 otomobil aynı olduğunu belirleyen polis soygun anında bu araçlardan hangisinin marketin bulunduğu bölgeden geçtiğini araştırdı. PTS'den aracın plakasını tespit eden polis, otomobilin kiralandığı iş yerine gitti. Polis soyguncuları kiralama şirketi sahibine aratıp "Eksik evrak var" diyerek çağırttı. Kiralama şirketine gelen M.E.S. ve K.E. yakalandı. Diğer arkadaşlarının yerini de söyleyen zanlılar suçlarını itiraf etti. Polis, paranın 2 bin 500 lirasını, 120 paket sigarayı ve bilgisayarı buldu. Soyguncular tutuklandı.