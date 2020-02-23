Rus ve Özbek sanatçıların sergisini Aytaç Çaluda açtı

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BUGÜN NELER OLDU

zbekısanlısanatçılar İbragim Valikhodjaev, Bakhtiyor Umarov ve Yokub Baknazarov ile Rusya sanatçıları Aleksandra Kokacheva, Alla Roi, Tatiana Chervatiuk, Daria Nevedrova, Talgat Dosmanov ile Luo Xi tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için toplam 68 eserden oluşan iki ayrı karma sergi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Enstitü müdürü, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Törende, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistan sanatçıları adına, Bakhtiyor Umarov, Rusya sanatçıları adına Talgat Dosmanov ile Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda birer konuşma yaptı.