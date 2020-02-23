SANKO Sanat’taki sergi ilgi görüyor

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

RessamDr. Öğretim Üyesi Nuran Say'ın SANKO Sanat Galerisi'nde açtığı "Kam, Kadın, Dokuma Üçlemesi" temalı 16'ncı kişisel resim sergisi 28 Şubat'a kadar gezilebilecek. Ankara'daki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdüren Dr. Say, yurt içi ve yurt dışında Florida, Venedik, Paris, Tiran ve Ürdün'de çok sayıda karma resim sergisine katıldığını anımsatarak, "Türk kadını olarak kendi kadın atalarımı resmedip gençlere tanıtmayı görev biliyorum" dedi. Resim sanatını, içinde doğduğu kültürün değerlerini dünyaya, kendi toplumuna ve gençlere aktarmak için bir araç olarak gördüğünü anlatan Dr. Say, "Bu nedenle farklı bir teknik kullanıyorum. Önce ülkemin kadınlarını yağlı boya, sulu boya ve kara kalem olarak resmediyorum. Sonra onların ürettikleri dokumalarla ya da ata inançlarıyla bütünleştiriyorum" şeklinde konuştu. Nuran Say'ın 25 eserinin yer aldığı sergi, her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.