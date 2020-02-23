ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Açık Cezaevi'nden 5 ay önce firar eden, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Mersin'de Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mersin ile Adana arasında denetim yapan Akdeniz Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu taşımacılığı yapılan minibüste kimlik kontrolü gerçekleştirildi. 1 kişi sürücü belgesinin sahte olması nedeniyle gözaltına alındı. Şüphelinin, bilgilerin kendisine ait olmadığını itiraf etmesiyle araştırmayı derinleştiren Jandarma ekipleri, sahte belge taşıyan kişinin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki açık cezaevinden 5 ay önce firar ettiğini belirledi. Firari olarak aranan kişinin, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasının olduğu belirlendi. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.