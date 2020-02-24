Doç. Dr. Turkan, bilimsel teknik komitesine seçildi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrt. Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, 5. Uluslararası Bina Malzemeleri ve Yapı Konferansı (ICBMC 2020) Bilimsel Teknik Komitesi'ne seçildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Bina Malzemeleri ve Yapı Konferansı'nın (ICBMC 2020), çeşitli ülkelerden 26 akademisyenden oluşan Bilimsel Teknik Komitesi'ne, Kıbrıs'tan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, "Near East University, Cyprus" adresi le seçildi. Danışman Başkanlığını, Singapur Ulusal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tan Kiang Hwee ve Konferans Başkanlığını, Tokyo Bilim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Umemura Kazuo'nun yürüttüğü Uluslararası Konferansın açılışında; Prof. Dr. Kyoung Sun Moon (Yale University, USA), Prof. Dr. Nuno Dinis Cortiços (Lisbon University, Portugal) ve Prof. Dr. Ho Chee Cheong (Tunku Abdul Rahman University, Malaysia) davetli konuşmacı olarak birer konuşma yapacaklar.