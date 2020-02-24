Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Erasmus Plus Projesi ile Kahramanmaraş’ı tanıdılar

ile ’ı tanıdılar

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Erasmus Plus Projesi ile Kahramanmaraş’ı tanıdılar
HIRVATİSTAN, Litvanya, Romanya ve Makedonya'dan Erasmus Plus Projesi kapsamında Kahramanmaraş'a gelen 28 öğrenci, kentin kültürel miraslarını, yemeklerini, toplum yapısı ve insanlarını tanıma fırsatı yakaladı. Flora Gençlik Grubunca yürütülen proje kapsamında gelen öğrenciler, 11 günlük program çerçevesinde Kahramanmaraş'ta yemek, kültürel gezi ve tanışma etkinliklerine katıldı. Proje sorumlusu Mustafa Yağız Oğulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 farklı ülkeden Kahramanmaraş'a gelen öğrencilere kültürel anlamda çok etkili bir program gerçekleştirdiklerini belirtti. Kentin tarihi ve kültürel değerlerini yabancı öğrencilere tanıttıklarını dile getiren Oğulmuş, "Maraş'a dair her şeyi arkadaşlara aktarmayı ve paydaşta bulunmayı hedefledik. Gayet keyifli bir program oldu" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Erasmus Plus Projesi ile Kahramanmaraş’ı tanıdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN