Erasmus Plus Projesi ile Kahramanmaraş’ı tanıdılar

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

, Litvanya, Romanya ve Makedonya'dan Erasmus Plus Projesi kapsamında Kahramanmaraş'a gelen 28 öğrenci, kentin kültürel miraslarını, yemeklerini, toplum yapısı ve insanlarını tanıma fırsatı yakaladı. Flora Gençlik Grubunca yürütülen proje kapsamında gelen öğrenciler, 11 günlük program çerçevesinde Kahramanmaraş'ta yemek, kültürel gezi ve tanışma etkinliklerine katıldı. Proje sorumlusu Mustafa Yağız Oğulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 farklı ülkeden Kahramanmaraş'a gelen öğrencilere kültürel anlamda çok etkili bir program gerçekleştirdiklerini belirtti. Kentin tarihi ve kültürel değerlerini yabancı öğrencilere tanıttıklarını dile getiren Oğulmuş, "Maraş'a dair her şeyi arkadaşlara aktarmayı ve paydaşta bulunmayı hedefledik. Gayet keyifli bir program oldu" dedi.