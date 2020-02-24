Erdemli’de Deniz ve Orman Okulu açıldı

Erdemli ilçesinde doğa temelli eğitim alan öğretmenlere yönelik ikinci dönem ''Deniz ve Orman Okulu'' açıldı. Erdemli Talat Göktepe Tabiat Çamlığında 2 gün sürecek olan okula 15'i eğitmen 30'u öğretmen olmak üzere toplam 45 kişi katıldı. Eğitim sonrası katılımcı öğretmenlerin öğrencileri birer gün eğitimlerini burada alacaklar. Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Eren Deniz ve Orman Okulu'nun ikinci dönem açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir ilk olan deniz ve orman okulunun tüm yurt genelinde hayata geçirilmesi dileğinde bulundu. Eren, "Deniz ve orman okulunu çocuklarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin hizmetine sunduk" dedi. Eren, "Artık bundan sonra 10 atölyeden ve 10 parkurdan oluşan Erdemli Deniz ve Orman Okulu öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bunun Türkiye'de başka bir örneği şuan için yok. Orman okulu adı altında var, deniz okulu olarak var ama deniz ve ormanı birleştiren tek okul şuanda Mersin Erdemli Deniz ve Orman Okulu sadece burada var. Bu gurur hepimizin, biz bu tür projeleri destekliyoruz" dedi.

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