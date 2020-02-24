Evlatlarımız çağa uygun eğitim almalı

Reyhanlı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Halk Eğitim Merkezin bünyesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Hayata Destek Derneği arasında Tasarım ve Beceri Atölyelerinin Kurulmasına Yönelik İşbirliği Protokolü kapsamında Robotik Kodlama ve Yazılım Tasarım Beceri Atölyesinin açılış töreninde konuşan Vali Doğan, bu coğrafyada üstün durumda olmaya devam etmek için gençlerin çağa uygun bir eğitim alması gerektiğini söyledi. Vali Rahmi Doğan, "Öncelikle dün iki askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok çetin bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun üstesinden gelecek güç ve kudrettedir. Bu coğrafyada üstün durumda olmaya devam etmek için evlatlarımızın çağa uygun bir eğitim alması gerekiyor. Burada açacağımız robotik kodlama yazılım sadece bir sınıfın açılışı değil aslında bu çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın bir yolu, yöntemidir. Gelecek yüzyıl artık daha farklı bir konseptte ilerliyor. Mesafeler kısalmış durumda. İnsanlar artık birbirleriyle çok ciddi anlamda etkileşim halinde" dedi. Doğan, "Çin'deki bir olay tüm dünyayı tedirgin edebiliyor. Amerika'da olan bir olay bütün insanları etkileyebiliyor. Bugün açacağımız Robotik Kodlama ve Yazılım Tasarım Beceri Atölyesi bir başlangıç. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de özel sektör ve STK'larımızla birlikte güzel projeler geliştiriyoruz. İşte bugün İnsansız Hava Araçlarımız (İHA), Silahlı Hava Araçlarımız (SİHA) bu çalışmaların bir neticesidir. Eğer bugün kendi İHA'larımızla kendi SİHA'larımızla uçup Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarını bu milletin vatanını yurdunu koruyor ve gözetiyorsak bu milletin evlatlarının emek ve göz nurudur."

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