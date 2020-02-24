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Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı
GAZİANTEP'İN Nurdağı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 2013 yılından bu yana birçok ilde 123 ayrı suçtan dosyası bulunan, 53 suçtan aranan ve 43 ayrı suçtan aranması bulunan şahsı son işinde suçüstü yakaladı. Ekipler özel bir firmaya ait internet veri akışını sağlayan fiber optik kablolarını yer altından keserek boş bir arazide yakmak isteyen şahısları yakaladı. İki hafta önce özel bir firmaya ait veri akışını sağlayan fiber optik kabloların kesilmesi, ilçe merkezinde bulunan birçok kamu binasında ve özel işletmelerde hizmetin durmasına sebep olmuştu. Şüpheli şahıslar tarafından içerisindeki bakırı satmak için yakılmak istenen ve ele geçirilen kablo, haber verilen firmaya tutanakla emanete verildi. Yakalanan şahıslar ilçe emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından Nurdağı Adliyesine sevk edildi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı
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