Kazakistanlı yedi sanatçıdan 51 eser

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Yerzhan Kudaibergenov, Uluzhan Zhaugasheva, Omran Sheikmus, Asgat Dinikeyev, Gulmaral Tatibayeva, Alexey Balin ve Sabina Zakiryanova tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 51 eserden oluşan karma resim sergisi, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra tarafından bugün saat 08.30'da açılacak. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı yedi sanatçı tarafından 51 eserden oluşan karma resim sergisi Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra tarafından Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda açılacak