Mavi Şimşek’in zirve yürüyüşü

TFF 1. Lig'in 23. haftasında, sahasında cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Altınordu'yu 4-2 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Önemli olan galip gelmekti, onu da 4 golle başardık" dedi. Tütüneker, "Genel olarak baktığımızda maçın ilk yarısından memnunum, ikinci yarı ise sıkıntılar yaşadık. Önemli olan galip gelmekti, onu da 4 golle başardık" dedi. Tütüneker, "Zaman zaman düşüşler olabilir, biz ofansif bir takımız ama orada topla oynamamız lazım, topu dinlendirebilmeliyiz. Genel anlamda futbolcularımdan memnunum. Şu an için hiçbir şey kaybetmedik. Lig ikincisiyle aramızda 5 puan fark var. Sonuna kadar ilk ikiye girmeyi zorlayacağız" şeklinde konuştu.

AKYÜZ YILDIZLAŞTI

ALTINORDU karşısında maçın yıldızı olan Mehmet Akyüz adeta şov yaptı. Mavi-lacivertli ekibe devre arasında transfer ettiği Mehmet Akyüz müthiş performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Mavi -Lacivertli forma ile ilk kez ilk 11'de başlayan golcü oyuncu görev aldığı 210 dakikada 4 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.

SEMİH GÜLER CEZALI

BU arada sarı kart cezalısı Adil Demirbağ'ın yerine forma giyen Semih Güler, karşılaşmanın son dakikalarında sarı kart gördü ve bu hafta oynanacak Menemenspor karşılaşmasında sahaya çıkma şanşını kaybetti. 2 ay sonra forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Adana Demirspor formasıyla 14 maça çıktı. Öte yandan Adana Demirspor'da 8 isim kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Aosman, Mehmet Uslu, Sinan Kurt, Vedat Bora, Pa Dibba, Erkan Zengin, Hasan Kılıç ve kaleci Kurtuluş, Menemen maçında forma giymeleri ve sarı kart görmeleri durumunda Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.