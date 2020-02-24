Meli Abi: Yaman ekibi bozuk yolu bir hafta da yamayamadı

Adana Büyükşehir YAMAN ekibi kurdu. Delik deşik yolları yama yapıyorlar. İhbar hattına telefon açmak yeterli! Burası Gürselpaşa Mahallesi 75324 sokak. Fotoğrafı çeken bir hafta önce YAMAN ekibini aramış. Ne gelen var, ne de giden. Yol şimdi böyle. Bir haftadır yapılmadı! Hızır gibi yetişen YAMAN ekibi nerede? Kaplumbağa hızıyla mı gidiyorlar? Başkan Zeydan Karalar afişlerle Adana'yı süsledi ama ekip adamı takmıyor ki… YAMAN ekibi işini iyi yapmıyor, haberin olsun Başkan. Bir an önce önlem al da millet dalga geçmesin.



GAZİPAŞA OYUK OYUK OLMUŞ YAPIN ŞURAYI

GAZİPAŞA Bulvarı Adana'nın en işlek caddesi. Hani bir laf vardır! İğne atsan yere düşmez. Aynen bu cinsten. Bir okurumuz aradı ve dedi ki; Melih Abi lütfen Gazipaşa Bulvarı'ndan bir gün yaya olarak Kasım Gülek Köprüsü'ne kadar yürüyün. Hem kaldırımlar hem de yollar berbat durumda. Ben de yürüdüm ve göreceğimi gördüm. Başkan neden yapmaz burayı anlamadım. Bu kadar hareketli ve işlek bir yola bu görüntü yakışmıyor. Gazipaşa, Ziyapaşa ve Atatürk Caddeleri Adana'nın beyni niteliğinde üç bulvar. Buraları yapmazsanız, Adana'nın kötü görüntüsüne ortak olursunuz. Bilmem anlatabildim mi? Hadi bakalım.