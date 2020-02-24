Sumudica: Çok zor bir maçtan puan aldık

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üper Lig'de Göztepe
ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK
Teknik Direktörü Marius Sumudica
, rakiplerinden iyi oynadıklarını söyledi. Rumen teknik adam, "Biraz canım sıkkın, 2 puanı bıraktık. Beto çok iyi maç çıkardı. Bazı pozisyonlarda hakem penaltı verebilirdi. Hakem hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok, maç bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir atmosferden bir puan çıkardık. Rakip takımın taraftarını da tebrik ediyorum. Bu taraftarı hak ediyor bu takım. Göztepe, bu taraftarla Avrupa'yı hak ediyor"
yorumunu yaptı
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