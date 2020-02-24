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Terzi çırağı olarak başladı tasarımcı oldu

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Terzi çırağı olarak başladı tasarımcı oldu
ADANA'DA annesinin terzi dükkanında çırak olarak mesleğe başlayan Olcay Tuma (28), memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde kurduğu moda evinde tasarımcı oldu. Annesi ve babası zamanında Adana'ya yerleşen ve kendisi de burada doğan Olcay Tuma, henüz çocuk yaştayken annesinin terzi dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. Mesleğini severek öğrenen ve giyim sektörüne merak saran Tuma, lise eğitimini ve üniversite eğitimi tekstil alanında okuyarak tamamladı. Üniversitedeki eğitimini tamamlayan Tuma, memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde moda tasarım evi kurdu. Tuma, tekstil hayatının bir parçası olduğunu ifade etti.
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Terzi çırağı olarak başladı tasarımcı oldu
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