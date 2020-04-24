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’da, yasağın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Adana’da, yasağın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş
ADANA'DA, koronavirüs tedbirler kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Adana'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayraklarıyla donatılan Atatürk Caddesi de boş kaldı.
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Adana’da, yasağın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş
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