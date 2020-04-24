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Zafer Hoca’yı kaybetti

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Adanaspor Zafer Hoca’yı kaybetti
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın yardımcılığını yapan Zafer Karagöz yaşamını yitirdi. Kariyerinde Konyaspor, Erciyesspor, Pendikspor, Eskişehirspor ve Karagümrük formaları giyen aynı zamanda eski bir Sakaryasporlu olan Zafer Karagöz, tedavi gördüğü İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. 45 yaşındaki antrenörün, mide kanseri olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Adanaspor da Karagöz için bir destek mesajı yayınlamıştı. Karagöz hayatını kaybettikten sonra ise Adanaspor, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam" mesajı paylaşıldı.
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Adanaspor Zafer Hoca’yı kaybetti
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