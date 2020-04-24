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Alkollü yakalandı söyledikleriyle şaşırttı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Alkollü yakalandı söyledikleriyle şaşırttı
KAHRAMANMARAŞ'TA polis kontrolünde 153 promil alkollü olduğu belirlenerek ehliyetine el konulan Tuğba T.(42), "Ne demek iki yıl araç kullanamayacağım. Hiç öyle şey olur mu? Kabul etmem" dedi. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda devriye görevi yapan ekipler 53 AB 218 plakalı aracın seyir halinden şüphelenerek otomobili kontrol amaçlı durdurdu. Otomobil sürücüsü Tuğba T.'ye alkol kontrolünü yapan polis, kadın sürücünün 153 promil alkollü olduğunu tespit etti. İkinci kez alkollü olarak araç kullandığı anlaşılan Tuğba T. polisin hazırladığı tutanağı ve ceza makbuzunu uzun süre imzalamamak için direndi. Bin 539 lira para cezası yazılarak aracı trafikten men edilin ve sürücü belgesine de iki yıl süreyle el konulan Tuğba T., "İki yıl ne demek araç kullanamayacağım. Öyle şey olur mu ?" dedi.
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Alkollü yakalandı söyledikleriyle şaşırttı
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