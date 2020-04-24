Alkollü yakalandı söyledikleriyle şaşırttı

polis kontrolünde 153 promilalkollü olduğu belirlenerekehliyetine el konulanTuğba T.(42), "Ne demek ikiyıl araç kullanamayacağım.Hiç öyle şey olur mu? Kabuletmem" dedi.Necmettin ErbakanBulvarı'nda devriye göreviyapan ekipler 53 AB 218plakalı aracın seyir halindenşüphelenerek otomobili kontrolamaçlı durdurdu.Otomobil sürücüsüTuğba T.'ye alkol kontrolünüyapan polis, kadın sürücünün153 promil alkollü olduğunutespit etti. İkinci kezalkollü olarak araç kullandığıanlaşılan Tuğba T. polisinhazırladığı tutanağı ve cezamakbuzunu uzun süre imzalamamakiçin direndi. Bin539 lira para cezası yazılarakaracı trafikten men edilin vesürücü belgesine de iki yılsüreyle el konulan Tuğba T.,"İki yıl ne demek araç kullanamayacağım.Öyle şey olurmu ?" dedi.