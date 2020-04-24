Alkollü yakalandı söyledikleriyle şaşırttı

KAHRAMANMARAŞ'TA
polis kontrolünde 153 promil
alkollü olduğu belirlenerek
ehliyetine el konulan
Tuğba T.(42), "Ne demek iki
yıl araç kullanamayacağım.
Hiç öyle şey olur mu? Kabul
etmem" dedi.
Necmettin Erbakan
Bulvarı'nda devriye görevi
yapan ekipler 53 AB 218
plakalı aracın seyir halinden
şüphelenerek otomobili kontrol
amaçlı durdurdu.
Otomobil sürücüsü
Tuğba T.'ye alkol kontrolünü
yapan polis, kadın sürücünün
153 promil alkollü olduğunu
tespit etti. İkinci kez
alkollü olarak araç kullandığı
anlaşılan Tuğba T. polisin
hazırladığı tutanağı ve ceza
makbuzunu uzun süre imzalamamak
için direndi. Bin
539 lira para cezası yazılarak
aracı trafikten men edilin ve
sürücü belgesine de iki yıl
süreyle el konulan Tuğba T.,
"İki yıl ne demek araç kullanamayacağım.
Öyle şey olur
mu ?" dedi.