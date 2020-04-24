Bahçede en güzel kutlama

Onikişubat ilçesindeki bir sitenin bahçesinde, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde çocuklar eğlendirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamaları amacıyla Gençlik Merkezi ekibi harekete geçti. Maarif Mahallesi'ndeki bir sitede düzenlen kutlama programında, sosyal mesafe kuralı uygulanarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çocuklara bayrak ve çeşitli hediyeler verildikten sonra düzenlenen konserde seslendirilen şarkılara balkonlardan eşlik edildi. Gençlik Merkezi görevlilerinden Çiğdem Özbek, "Bulunduğumuz bu zor günlerde, çocuklarımızın heyecanıa ortak olmak istedik" dedi.