Başkan Gültak’tan sağduyu çağrısı

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak sağduyu çağrısında bulundu. Yasak kapsamında kendilerinin ve Vefa Sosyal Destek Gurubu üyesi belediyelerin vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı konusuna açıklık getiren Başkan Gültak, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik sınırlama ve sonuçta evlerinden çıkamamaları sonucu başta gıda olmak üzere çeşitli talep ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Valilikler himayesinde ve Kaymakamlıklar Başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturulmuştur" dedi. Gültak, "Bu uygulama tüm yurtta devam ederken, İçişleri Bakanlığı'mızın yayınladığı genelge sonucu, 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Nihayetinde tüm Türkiye'de Vefa Sosyal Destek Gurupları toplantılar yaparak, ihtiyaç sahibi insanlarımızın taleplerine yanıt verecek çalışmalarla ilgili kararlar almıştır. Bu kararlar neticesinde, Akdeniz Kaymakamı başkanlığında toplanan kurul kararı ile kentimizde de ücretsiz ekmek dağıtımına karar verildi. Zira aynı karar doğrultusunda, Vefa Sosyal Destek Gurubuna üye tüm belediyeler ücretsiz ekmek dağıtımı yapmışlardır" diye konuştu.Başkan Gültak, "Nitekim kentimizde, aynı partiye (CHP) mensup Yenişehir, Tarsus ve Mezitli ilçe belediyeleri de bölgelerindeki Vefa Sosyal Destek Gurupları ile koordineli şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirmiştir" dedi. Hafta sonunda yapılan ücretsiz ekmek dağıtımı ve yaşanan polemikler ile ilgili de konuşan Başkan Gültak, "Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde, Akdeniz ilçe Kaymakamlığı'nda Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu'nun toplantısı yapılmış, bu toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, sokağa çıkma yasağı kapsamında herhangi bir çalışma yapmayacakları bilgisini vermişlerdir. Ve bu karar imza altına alınmış, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de karara imza atmışlardır" dedi. Gültak, "Kurul toplantısına, hafta sonunda Vefa Sosyal Destek Gurubu adına, Akdeniz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek ve çorba dağıtımı yapmak istediğimizi belirterek gerekli izinler alınmıştır. Mersin Valiliği himayesinde ve Akdeniz Kaymakamlığı Başkanlığı'nda kurulan Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu bileşeni olan Akdeniz Belediyemize ekmek dağıtma izni, AK Partili bir belediye olduğumuz için değil, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, halkımıza sunmak istediğimiz hizmetler hakkında Kurul'a önceden bilgi aktarıp izin istememiz sonucu mümkün olabilmiştir" dedi. Başkan Gültak, "Tüm kurum ve kuruluşlar arasında sağlanacak bu uyum ve eşgüdüm sayesinde ancak süreç etkili şekilde yönetilebilir ve insanlarımıza ihtiyaçları kısa zaman içinde ulaştırılabilir. Şunu da belirtmek gerekir ki Akdeniz Belediyesi, uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince de Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir bileşeni ve üyesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve talep eden insanlarımıza ücretsiz ekmek dağıtacaktır" diye konuştu.