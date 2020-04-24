Groseri ile evde bayram var

Çocuk Kulübü Üyelerini 23 Nisan'da evlerinde sürpriz hediyelerle ziyaret etti. Groseri'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kovid-19 salgınına istinaden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel minik müşterilerimiz ile bir araya bu sene gelemiyoruz. Ama onları bu özel günde yalnız bırakmıyor ve animatör eşliğinde Groseri ailesi olarak kapılarını çalıyoruz. Değerli minik müşterilerimize günün anısına Türk bayrağı, isme özel teşekkür belgesi ve sürpriz içerikli hediye paketleri armağan edildi. Groseri' ye olan bağlılıklarının ve sevgilerinin bundan sonraki yıllarda da devam etmesi mesajıyla birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlandı. 23 Nisan' ın 100. Yılına özel @groserimarket ınstagram hesabımızda, sevgili cocuklardan hayalindeki 23 Nisan'ı çizmeleri istenecektir. Yapılan resimler ınstagram hikaye kısmında paylaşılacaktır. Çekilişle 30 Çocuk Kulübü üyemize sürpriz hediye paketi armağan edilecektir."