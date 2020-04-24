Halka açık yerlerde sıkı denetim

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz; Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte semt pazarlarında, İl Hıfzıssıhha Kurul kararı gereğince koronavirüs ile mücadelede alınması gereken tedbirleri yerinde denetlediler. Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Antakya Belediye Başkanımız İzzettin Yılmaz, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında semt pazarlarında maske kullanımının sağlanması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda incelemelerde bulundu. Heyet yürütülen hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı. Başkan Yılmaz, Kaymakam Mardinli, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı denetimler esnasında pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile sohbet ettiler. Kurallara uyulması konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, hayırlı işler, bol kazançlar dileğinde bulundular" denildi.