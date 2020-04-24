Hatay’da 23 Nisan coşkusu yaşandı

İskenderun ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için balkonlarını süsledi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının evlerde yapılacak olması kararının ardından Mustafa Kemal Mahallesi'nde vatandaşlar hazırlık yaptı. İskenderun Dr. Gani Bahadırlı 75. Yıl Anaokulu Müdürü Hasan Akdoğan, apartmandaki komşuları ile birlikte 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşamak için hazırlık yaptı. Türk bayrakları ile süslenen balkonlar ve pencerelere"23 Nisan" yazılı dövizler asıldı. Hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar gökyüzüne balon bırakarak 23 Nisan'ı kutladı.