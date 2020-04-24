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Her maketi bir engelliye umut oluyor

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Her maketi bir engelliye umut oluyor
KAHRAMANMARAŞ'TA Bülent-Yeter Yıldıran çifti hünerli elleriyle dondurma çubuklarından yaptıkları maketlerin satışından elde ettiği gelirle engellilere 'hayat' oluyor. Yıldıran Çifti bugüne kadar 193 engelliyi tekerlekli sandalyeye 15 yatalak hastayı 'da özel yatağa,15 görme engelliye beyaz bastona kavuşturdu. Pazarcık ilçesi vergi dairesinde e memur olarak çalışan Bülent Yıldıran'a hobi olarak başladığı maketlerle, engellilerin hayatını kolaylaştırmaktan son derece mutlu olduğunu söylerken, ona maket yapımında eşi Yeter Yıldıran'ın da yardımcı oluyor. Eli ayağı tuttukça eşiyle birlikte bu işi yapmaya devam edeceğini söyleyen Bülent Yıldıran, "Her bir maket için 5-6 aylık emek veriyoruz" dedi.
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Her maketi bir engelliye umut oluyor
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