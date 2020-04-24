HKÜ’de ilk online workshop düzenlendi

Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Bilkent Üniversitesi işbirliği ile "COVİD- 19 Sonrası Mimari Planlama" konulu ZOOM Konferansı düzenledi. Tüm dünyada küresel problem haline gelen Covid- 19 Pandemisi nedeniyle Uzaktan Öğretim Sisteminden derslere katılan öğrenciler için HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, ilk kez online workshop gerçekleştirdi. Gündemi takip eden ve güncel teknolojiyi kullanan öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen ve bugüne kadar sayısız workshopa imza atan HKÜ GüzelS anatlar ve Mimarlık Fakültesi, bu kez korona salgını pandemisi sonrasında mimari planlama konulu online ortamda bir buluşma gerçekleştirdi. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Özdamar'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, HKÜ GSMF Öğretim Üyeleri ve 60'ın üzerinde öğrenci katılım sağladı. ZOOM Konferansında ki süreyi iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Özdamar, Pandemi sürecinde tasarım eğitimi konulu sunumunu gerçekleştirerek sürecin avantaj ve dezavantajlarını katılımcılara anlattı. Entegrasyonun önemine değinen Özdamar: "Tasarımların üretilmesi lazım. Uzaktan autocad ve birçok programla tasarımı kullanabiliriz. Bu da bize üçüncü boyutta tasarımı konuşma fırsatı sağlar" dedi.