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Kontrolden çıktı kanala uçtu

’da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Üç kişi yaralandı. Kazada kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Kontrolden çıktı kanala uçtu
Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Hasan Akar idaresindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, Kıyıboyu Caddesi kavşakta, Yasin Yalçın'ın kullandığı 01 AEG 422 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Yalçın ile arkadaşı Kemal Çınar'ın yaralandığı kaza sırasında otomobil kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Akıntıyla suda sürüklenen ve araçtan çıkamayan yaralı sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtarıp kıyıya taşıdı. Vatandaşlar, kaza sonrası sürücünün araçtan çıkamadığını belirtip yardım istemesi üzerine el ele vererek onu birlikte kurtardıklarını anlattı. Kazada yaralanan 3 kişi, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kontrolden çıktı kanala uçtu
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