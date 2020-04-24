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Küçük Gülsüm’den büyük hareket

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Küçük Gülsüm’den büyük hareket
K.MARAŞ'TA yaşayan 5 yaşındaki Gülsüm Gökkaya, Milli Dayanışma kampanyasına destek olmak için kumbarasını jandarmaya teslim edip oyuncak istedi. Jandarma da küçük Gülsüm'e duyarlılığından dolayı teşekkür edip bir gün sonra istediği oyuncağı hediye etti. Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Pazartesi günü kırsaldaki Yenidemir Mahallesi'nde maddi durumu iyi olmayanlar için ödenen sosyal yardım paralarını dağıtırken, önlerine Gülsüm Gökkaya çıktı. Elinde sarı kumbarası ile trafik aracının önünü kesen küçük Gülsüm, "Ben, Biz Bize Yeteriz kampanyasına kumbaramı bağışlıyorum ve sizden de doktor seti istiyorum" dedi.
Gülsüm Gökkaya'nın davranışı karşısında duygulanan trafik timleri, kumbarayı tutanak karşılığında ailesinden teslim aldı. Jandarma, bir gün sonra Gülsüm'ün evine oyuncak doktor seti ve yeni bir kumbarayla gitti.
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Küçük Gülsüm’den büyük hareket
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