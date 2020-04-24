Küçük Gülsüm’den büyük hareket

K.MARAŞ'TA
yaşayan 5 yaşındaki
Gülsüm Gökkaya, Milli
Dayanışma kampanyasına
destek olmak için
kumbarasını jandarmaya
teslim edip oyuncak
istedi. Jandarma
da küçük Gülsüm'e
duyarlılığından
dolayı teşekkür
edip bir gün sonra
istediği oyuncağı
hediye etti.
Onikişubat
İlçe Jandarma
Komutanlığı'na
bağlı trafik timleri,
Pazartesi günü
kırsaldaki Yenidemir
Mahallesi'nde maddi
durumu iyi olmayanlar
için ödenen sosyal
yardım paralarını
dağıtırken, önlerine
Gülsüm Gökkaya
çıktı. Elinde sarı
kumbarası ile trafik
aracının önünü
kesen küçük
Gülsüm, "Ben, Biz
Bize Yeteriz kampanyasına
kumbaramı
bağışlıyorum
ve sizden de
doktor seti istiyorum"
dedi.
Gülsüm Gökkaya'nın davranışı karşısında duygulanan trafik timleri, kumbarayı tutanak karşılığında ailesinden teslim aldı. Jandarma, bir gün sonra Gülsüm'ün evine oyuncak doktor seti ve yeni bir kumbarayla gitti.