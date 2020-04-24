Küçük Gülsüm’den büyük hareket

yaşayan 5 yaşındakiGülsüm Gökkaya, MilliDayanışma kampanyasınadestek olmak içinkumbarasını jandarmayateslim edip oyuncakistedi. Jandarmada küçük Gülsüm'eduyarlılığındandolayı teşekküredip bir gün sonraistediği oyuncağıhediye etti.Onikişubatİlçe JandarmaKomutanlığı'nabağlı trafik timleri,Pazartesi günükırsaldaki YenidemirMahallesi'nde maddidurumu iyi olmayanlariçin ödenen sosyalyardım paralarınıdağıtırken, önlerineGülsüm Gökkayaçıktı. Elinde sarıkumbarası ile trafikaracının önünükesen küçükGülsüm, "Ben, BizBize Yeteriz kampanyasınakumbaramıbağışlıyorumve sizden dedoktor seti istiyorum"dedi.Gülsüm Gökkaya'nın davranışı karşısında duygulanan trafik timleri, kumbarayı tutanak karşılığında ailesinden teslim aldı. Jandarma, bir gün sonra Gülsüm'ün evine oyuncak doktor seti ve yeni bir kumbarayla gitti.