Melih ABİ: Hırsızlar yollarda rögar kapağı bırakmadı

Hırsızlar bıktırdı artık.Sırf demir olarak para ediyor diye çalıyorlar.Umursamadan insanların canını tehlikeye atıyorlar Bunlarla nasıl baş edeceğiz?Hırsızlar rögar kapaklarına dadandı.Kanalizasyon çukurlarının ağzı açık kaldı.'Birisi görmez içine düşer' diyen yok!Bunları yakalayıp insan canına kast etmek suçundan en ağır cezayı vereceksin bak bir daha rögar kapağı çalarlar mı?Orasını görmeyen birisi çukura düşse durumu iyi olmaz!Ayağı kırılabilir, kafası yarılabilir.İçine tamamen düşüp ölebilir!Hiç mi vicdanın yok hırsız efendi?Burası E-5 üzerinde Polis Okulu'nun bir önceki kavşak.Galiba Türk Telekom'a ait.Gidin bir rögar kapağı koyun kardeşim şuraya.İnsanlar sıkıntı yaşamasın.