Öğrencilere tam destek

Kumlu ilçesinde belediye tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere destekler tüm hızıyla devam ediyor. Belediyeye ait Aziz Tarım Parkı içerisindeki Şehit Mehmet Gücüyetmez Sosyal Etkinlik Merkezinde üniversite öğrencilerine yönelik açılan hazırlık kurslarına Corona Virüs tedbirleri kapsamında mecburi olarak ara verilmesinin ardından öğrencilerin deneme testleri, soru kitapçıkları ve soru bankaları yetkililer tarafından evlerine teslim edilmeye başlandı. Öğrencileri kısıtlı imkanlara rağmen en güzel şekilde sınavlara hazırlayabilmek amacıyla bu tür desteklerinin sınav gününe kadar devam edeceğini belirten Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli; " Bir bölgenin kalkınmasının temelinde eğitim yatar. Bizler bugün toprağa diktiğimiz fidanların mahsulünü sabırla bekleyip, ilçe olarak, bölge olarak gururla ve hep birlikte toplayacağız. Bu kardeşlerimizin ve evlatlarınızın gelecekte devletin çeşitli kademelerinde söz sahibi olması hepimizin iftiharı olacaktır." dedi.