Son anda umut tükendi

önceki günü koronavirüsten yaşamını yitiren 80 yaşındaki Sıdıka Görmez'in, son umudu olan plazma nakli için masaya yatan donörün testinin yeniden pozitif çıkması üzerine naklin yapılamadığı ortaya çıktı. Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez'in annesi olan Sıdıka Görmez, köyünde sınırlı sayıda kişinin katılabildiği bir törenle toprağa verilmişti. Gaziantep'te, torunlarının yurt dışından gelen bir arkadaşından virüs bulaşınca kızı ve 4 torunu ile birlikte özel bir hastanede tedavi altına alınan Sıdıka Görmez'in durumunun ağırlaşması üzerine son çare olarak immun plazma nakli gündeme gelmiş, Gaziantep Üniversitesi'nde nakil için işlemler başlatılmış ve kan grubu uyan bir donör bulunarak hastaneye davet edilmişti. Sıdıka Görmez için son umut olan nakil ise donörün yapılan son testinin pozitif çıkması üzerine nakil için alındığı serviste öğrenilmesi üzerine tükendi. Korona virüsten tam olarak kurtulmadığı tespit edilen donör yeniden karantinaya alınırken ilaç tedavisine yanıt vermeyen yaşlı kadın ise önceki gün yaşamını yitirdi. Sıdıka Görmez, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Çardak köyünde sınırlı sayıda kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.