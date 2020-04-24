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Yakın Doğu öğrencileri bayramı evlerinde kutladı

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Yakın Doğu öğrencileri bayramı evlerinde kutladı
YAKIN Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100.Yıl kutlamasını, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri nedeni ile online olarak gerçekleştiriyor. Çocukların 23 Nisan coşkusunun eve taşınacağı kutlama etkinlikleri dün sabah saat 10.30'da çocukların Atatürk huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde şiirler okndu, şarkılar seslendirildi, danslar yapıldı ve çocuklar mesajlarını iletti. Gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl kutlaması Yakın Doğu İlkokulunun resmi facebook sayfasından (YakinDoguilkokulu) canlı olarak izlendi. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene çeşitli etkinliklere ve görsel şovlara sahne olduğunu anımsatan Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, bu yıl 23 Nisan etkinliklerinin yeni tip koronavirüs önemleri kapsamında ilk kez evlerde online olarak kulandığını söyledi.
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Yakın Doğu öğrencileri bayramı evlerinde kutladı
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