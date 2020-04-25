23 Nisan’da dünyaya gelen çocuklara sürpriz hediyeler

Mersin'de, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 23 Nisan'da dünyaya gelen çocuklara, sürpriz doğum günü ziyaretleri gerçekleştirdi. Çocuklara doğum günü pastası ve hediyeler veren Pamuk ve Gültak hem doğum günlerine hem de 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' sevinçlerine ortak oldu. Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen, bu nedenle de doğum günü etkinliği düzenleyemeyen çocuklara sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Kaymakam Pamuk ve Başkan Gültak, ilk olarak Nusratiye Mahallesi'nde yaşayan Eren Yıldırım, ardından da Yeni Mahalle'de yaşayan Duru Demirkol'a sürpriz ziyaretler yaparak, hem doğum günü pastalarını hem de çeşitli hediyeler vererek çocuklara çifte bayram sevinci yaşattılar. Çocukların aileleri, Başkan Gültak ve Kaymakam Pamuk'un bu anlamlı günde kendilerini ziyaretleri ve çocuklarına verilen hediyelerden çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür ettiler. Site bahçesinde kutlama Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gün içerisinde ayrıca, Yeni Mahalle'de bulunan Yenikent Sitesi bahçesinde, belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen renkli etkinliğe de katıldı, küçük çocukların ve ailelerinin, bir asrı geride bırakan bayramının gurur ve coşkusuna ortak oldu. Başkan Gültak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Sevgi Evleri'nde misafir olan çocukları da unutmadı. Bayram nedeniyle, Sevgi Evi'nde düzenlenen etkinliğe pasta gönderen Gültak, çocukların sevinç ve mutluluğunu paylaştı.