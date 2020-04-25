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Açık alanda kiraz hasadı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Açık alanda kiraz hasadı
MERSİN'İN Tarsus ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde Çukurova bölgesinin açık alanda yetiştirilen erkenci cins ilk kiraz hasadı yapıldı. Hasadı Ziraat Mühendisleri Odası eski Mersin Şube Başkanı Deniz Gürbüz'ün katılımıyla gerçekleştiren ZMO eski Mersin şube Başkanı, kiraz ve meyve üreticisi, Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Karaoğlu, 220 metre rakımda Çukurova bölgesinin organik kirazını hasat ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kiraz denemelerine Akdeniz sahilinde 9 yıl önce başladıklarını söyleyen Karaoğlu, " Sahillerde kiraz yetiştiriciliği çok zordur. Biz, Tarsus'un Ulaş Mahallesi'nde 9 yıl önce 220 metre rakımda 3 çeşit kiraz yetiştirme denemelerine başlamıştık. Ancak şu anda 2 çeşitte uyum sağlamış durumdayız. Yöremizin uygun iklimi önemli avantaj teşkil etmektedir. 32 dekarlık alanda kiraz üretimi yapıyoruz. Rekoltemiz dekar da yaklaşık 2 ton olacak" dedi.
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Açık alanda kiraz hasadı
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