Adanalı ramazanda kebapsız kalmayacak

masada servisin verilmediği kebapçılar, hazırladıkları ramazan menüleriyle birbirinden lezzetli kebapları müşterilerin ayağına götürecek. Kebabın başkenti olarak tanınan Adana'da vatandaşlar, her ramazan ayında iftar saatinden önce kebapçılarda buluşup, kalabalık masalarda kebap yiyerek oruçlarını açıyordu. Her gün binlerce müşteri ağırlayan kebapçılar da hazırladıkları, içinde çorba, iftariyelik ve tatlıların da bulunduğu ramazan menüleriyle müşterilerine kutsal ayın sıcaklığını yaşatmaya çalışıyor. Ancak dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lokantalar, tedbir amaçlı masada servisi kaldırdı. Tedbirler kapsamında kebapçıların masa servisi kaldırması, sadece gel-al ve ara gelsin paket servisi vermesi, Adanalıların ramazan ayı geleneği olan kebapçılarda oruç açmayı da imkansız hale getirdi. Buna rağmen Adanalıların kebap aşkını bilen işletmeciler, daha önce de masada servis ettikleri ramazan menüsünü paket servise uyarladı. Her ramazan ayında iftar saatinde 650 kişiyi ağırladıklarını ancak, bu ramazan ayında koronavirüs tedbirleri nedeniyle masada servis veremediklerini anlatan kebap salonu işletmecisi Gül Kıstak, " Adanalıların alışkın olduğu ramazanların dışında bir ramazan karşılayacağız. Genelde kebapçılar, lokantalar dışarıda bir şenlik havasında karşılarken iftarda, şimdi insanlar evlerinde biraz tek başına, biraz daha buruk yaşayacaklar bu coşkuyu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet veremediğimiz için bizler hazırladığımız servisleri, isteyen müşterilerimize 2-3 saat önceden paket siparişlerini verirlerse, evlerine kadar getireceğiz" diye konuştu.