Bahçede müzik keyfi

yayın yapan bir yerel radyo, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara müzik coşkusunu site bahçesinden canlı yayınla yaşattı. Radyo Metropol programcısı Melis Küçüköner, radyo yayınını site bahçesine taşıdı, Mersinliler balkon ve pencerelerinden marşlarla keyifli bir gün yaşadı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sosyal izolasyon dönemine özel 'Evden Ses Ver' programıyla bir süredir evinden canlı yayınlarla dinleyicilerine seslenen Melis Küçüköner, coşkuyu site bahçesine taşıdı. Küçüköner, site bahçesine kurduğu sistemle canlı yayın yaparak, Mersinlileri bayraklarıyla birlikte balkonlarına davet etti. 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mersin'de, programcının çağrısına kayıtsız kalmayan civardaki birçok site sakini, balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek yayına katıldı. Radyoda çalan 'İzmir Marşı', '10. Yıl Marşı' ve 'Bugün Bayram' gibi güne özel parçalarla coşan halk, balkon ve pencerelerinden bayraklar, alkışlar ve ıslıklarla yayına eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren yayının ardından konuşan Küçüköner, "Ben radyo programcılığımın yanı sıra sahne ve toplantı sunucusuyum. Koronavirüs salgını nedeniyle hepimizin evlerimize kapandığı bu dönemde ben de radyoculuğu eve taşıdım. Yaklaşık 1,5 aydır evden yayın yapıyorum. Yayını bahçeye taşıyıp, komşularımla bu coşkuyu yaşamak istedim. Böyle bir program düzenledik" diye konuştu.