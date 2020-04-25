Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri “Biz çalışalım Adanalı ekmeksiz kalmasın”

“Biz çalışalım Adanalı ekmeksiz kalmasın”

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
“Biz çalışalım Adanalı ekmeksiz kalmasın”
ADANA Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin, Adanalıların ekmeksiz kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Kent genelinde 122 tane somun, 250 tane pide fırınıyla vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Ali Tekin, unlu mamullerinin ekmek satmalarının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Tekin, "Belediyelere büyük görevler düşüyor. Eğer ekmek çıkaracaklarsa ruhsatı ona göre vermelidirler. Unlu mamuller aldığı ruhsat doğrultusunda hizmet ederse herhangi bir sorun çıkmaz" dedi. Sokağa çıkma yasağında Adanalılara 750 araçla hizmet verdiklerinin altını çizen başkan Ali Tekin, "Kentin en ücra köşelerine araçlarımızla gidip vatandaşlarımıza ekmek dağıtıyoruz. Bu konuda Valimiz Mahmut Demirtaş'a çok teşekkür ediyorum. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Sabahlara kadar ayaklardayız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Biz çalışalım Adanalı ekmeksiz kalmasın”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA