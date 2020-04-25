“Biz çalışalım Adanalı ekmeksiz kalmasın”

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin, Adanalıların ekmeksiz kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Kent genelinde 122 tane somun, 250 tane pide fırınıyla vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Ali Tekin, unlu mamullerinin ekmek satmalarının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Tekin, "Belediyelere büyük görevler düşüyor. Eğer ekmek çıkaracaklarsa ruhsatı ona göre vermelidirler. Unlu mamuller aldığı ruhsat doğrultusunda hizmet ederse herhangi bir sorun çıkmaz" dedi. Sokağa çıkma yasağında Adanalılara 750 araçla hizmet verdiklerinin altını çizen başkan Ali Tekin, "Kentin en ücra köşelerine araçlarımızla gidip vatandaşlarımıza ekmek dağıtıyoruz. Bu konuda Valimiz Mahmut Demirtaş'a çok teşekkür ediyorum. Koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Sabahlara kadar ayaklardayız" diye konuştu.