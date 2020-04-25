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Devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi
HATAY'IN Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir kırsalında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan 60 yaşındaki Hüsamettin Dağlı, 01 Z 2474 plakalı traktörüyle zeytin bahçesini sürerken direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve traktörün ters dönmesi üzerine aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılan Dağlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi
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