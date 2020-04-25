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Doç.Dr. İlseven’den Modern Sanat’a özel eserler

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Doç.Dr. İlseven’den Modern Sanat’a özel eserler
YAKIN Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgide, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyesi ve sanatçı Doç.Dr. Serkan İlseven, kovid-19'un bu dönem eserlerine kasvet ve yeis olarak yansımasının çok doğal olduğunu, figüratif dokunuşlar soyut tuvallerde gözün alışık olmadığı formlar, espas anlayışlar, renk ve ışık lekeleri , özellikle aykırı derin çizgile le gidermeye çalıştığını belirtti. İlseven; "Hangi sanat dalında üretim yaparsa yapsın bir sanatçının boş durması mümkün değil. Sanatçıların yaşantısında stabil yaşam diye bir yaşam mümkün olmadı, olamaz. Corona virüsten kaynaklı karantina günlerinde diğer sanatçılar gibi bende çoğunlukla yazarak ve çizerek günlerimi evde geçiriyorum. Diğer sanatcı arkadaşlar gibi ben de koronavirüs salgınının yol açtığı bu yeisten etkilendim. Sürekli evimde ve atölyemde vakit geçirdim. Sivil toplum örgütlerinin yardım çalışmalarına olabildiğince katılarak bu salgının insanımızı nasıl etkilediğini yakından görme fırsatı buldum" dedi.
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Doç.Dr. İlseven’den Modern Sanat’a özel eserler
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