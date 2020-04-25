Dünyaya dağılan lezzet: Yayladağı çileği

Yayladağı Belediye Başkan Mustafa Sayın, Çilek yetiştiricilerimize destek olmak için çilek tüketimi ve satışı için üreticileri ziyaret etti. Sayın, "Türkiye'nin en güneyinden dünyaya dağılan lezzetin adı Yayladağı Çileği. Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman" dedi. Başkan Sayın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en güneyinden dünyaya dağılan lezzetin adı Yayladağı Çileği. Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman.Taş yerinde ağır olduğu gibi çileğin tadı ve lezzeti Yayladağı topraklarında bir başka tad ve lezzete sahiptir. Ülkemizin zor süreçten geçtiği bu günlerde ilçemizdeki çilek yetiştiricilerimize destek olmak için çilek tüketimi ve satışı için tüm hemşerilerimizi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Tüm çilek yetiştiricilerine Allah hayırlı bereketli bol kazançlar nasip etsin" dedi.