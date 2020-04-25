Ekmek satma kavgasında 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta, market çalışanı Ahmet G. (40) ile bakkal Yusuf U. (42) arasında çıkan 'marketin önünde ekmek satma' tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında market sahibinin kardeşi Muhammet Mustafa K.'nın (27), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, önceki akşam Sümer Mahalles'inde meydana geldi. Bakkal Yusuf U., Ahmet G.'nin çalıştığı marketin önüne aracıyla gelip, mahalleye ekmek satmak istedi. Ahmet G.'nin "Burada ekmek satamazsın" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Yusuf U. ailesini çağırınca tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada market sahibinin kardeşi Muhammet Mustafa K. (27) olay yerine geldi. Kavgayı gören Muhammet Mustafa K., av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bunun üzerine Yusuf U., Muhammet Mustafa K.'nın elinden tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan boğuşma sırasında tüfek yeniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yusuf U.'nun ailesinden 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından Muhammet Mustafa K., av tüfeğiyle polis ekiplerince gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan kavgaya karışan 5 kişi hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre idari işlem yapılacağı belirtildi.